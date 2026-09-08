GUIDONIA – Auto a gas in fiamme sulla “48”: strada chiusa

Cronaca, Tiburno Quotidiano /

Intervento di Vigili del Fuoco e Polizia Locale

Auto in fiamme in via Casal Bianco, a Guidonia, la strada provinciale meglio nota come “48”.

Secondo le prime informazioni raccolte dal quotidiano on line Tiburno.Tv, verso le ore 8, 30 una Opel Astra condotta da un 36enne italiano residente a Tivoli e diretta a Roma si è incendiata all’altezza della rotatoria antistante l’ingresso dell’Autostrada A1.

 

 

Il guidatore è rimasto illeso.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e gli agenti del SSIS (Servizio Sicurezza Infortunistica Stradale) della Polizia Locale di Guidonia Montecelio: il traffico è stato interrotto per consentire le operazioni di spegnimento.

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