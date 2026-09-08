MONTEROTONDO – Scuole, 171 mila euro per riparare le infiltrazioni d’acqua

Il Comune di Monterotondo mette in sicurezza gli istituti scolastici.

Lo stabilisce la determina numero 852 – CLICCA E LEGGI LA DETERMINA – firmata ieri, lunedì 7 settembre, dal dirigente del Dipartimento Governo del Territorio Andrea Cucchiaroni.

Con l’atto vengono affidati i lavori per il rifacimento dei terrazzi di due scuole alla ditta “Quinto Srl” di Colleferro per una somma complessiva di 171.771 euro e 60 centesimi.

Dalla determina emerge che nel corso di un sopralluogo effettuato il 28 gennaio 2026 sono state constatate e verificate molteplici criticità riconducibili a infiltrazioni di acqua piovana interessanti le coperture dei plessi scolastici “Cardinal Piazza” e “Buozzi”, nonché la parete dei locali adibiti a mensa dell’Istituto.

In particolare il 28 gennaio scorso i Vigili del fuoco hanno comunicato l’interdizione di alcuni locali a causa delle infiltrazioni dal solaio di copertura e occlusione dei pluviali presso l’Istituto Cardinal Piazza, mentre presso l’istituto Buozzi è stato sospeso il servizio di refezione scolastica nelle more dei lavori necessari all’impermeabilizzazione della parete.