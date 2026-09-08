BELLEGRA – Inaugurato il Centro sportivo riqualificato coi fondi Pnrr

È stato inaugurato ieri pomeriggio, lunedì 7 settembre, il Centro sportivo di Bellegra, sulla Strada Provinciale 38, a ovest del centro storico del paese metropolitano all’interno di un’area di grande pregio naturalistico.

L’intervento, che rientra nel Piano Urbani Integrati, “Poli di sport, benessere e disabilità”, è stato realizzato dalla Città Metropolitana di Roma Capitale con fondi PNRR e ha comportato un investimento di oltre 800mila euro per la realizzazione di un nuovo manto in erba sintetica, l’adeguamento del sistema di drenaggio, la ristrutturazione dei servizi igienici, mediante interventi finalizzati al superamento delle barriere architettoniche e al miglioramento dell’accessibilità e della fruibilità degli spazi.

L’obiettivo della riqualificazione è stato quello di rendere efficiente l’impianto sportivo mettendo a norma il campo da gioco rendendolo fruibile e omologato rispetto alle norme previste per il Regolamento della Lega nazionale Dilettanti fino alla categoria “Eccellenza”, oltre a garantire anche a persone con disabilità la possibilità di praticare sport e dunque di avere ulteriori occasioni di socialità e aggregazione sociale.

Al taglio del nastro erano presenti il sindaco di Bellegra, Fabio Zambon, il vicesindaco di Cmrc, Pierluigi Sanna, la consigliera delegata alle Attività turistiche, Alessia Pieretti oltre alle autorità locali e al responsabile unico del progetto di Cmrc, Alessandro Masella.

«Oggi consegniamo alla comunità di Bellegra un nuovo impianto sportivo completamente rinnovato, senza barriere architettoniche ed efficiente dal punto di vista energetico rispettando sia l’ambiente che la sostenibilità economica.

Si tratta di un intervento che risponde appieno al principio di sussidiarietà che la nostra Costituzione ci ricorda ogni giorno e che impone agli enti sovraordinati di aiutare gli enti più piccoli che non riuscirebbero da soli a realizzare opere come queste», ha detto Sanna intervenendo alla cerimonia di inaugurazione.

Sanna ha sottolineato come proprio nei centri più piccoli siano importanti i centri di aggregazione, «perché la vita di un paese è fatta di luoghi comuni, di piazze, biblioteche, centri sportivi, centri anziani. Ma anche perché dobbiamo pensare alle giovani generazioni, i nostri ragazzi e le nostre ragazze dando loro opportunità concrete di coltivare aspirazioni e passioni».

«Il valore aggiunto di questo impianto sportivo – ha aggiunto Alessia Pieretti – è l’assenza di barriere architettoniche dando attuazione ad un principio a cui teniamo molto: l’integrazione».