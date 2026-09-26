ROMA EST – Truffa all’anziana sventata dai carabinieri

I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Parioli hanno sventato un tentativo di truffa ai danni di una donna di 92 anni nel quartiere Casal Bruciato, alla periferia Est della Capitale.

Secondo un comunicato stampa del Comando provinciale dell’Arma, ieri pomeriggio la vittima è stata contattata telefonicamente da un finto carabiniere che, sostenendo falsamente il coinvolgimento del figlio in una rapina, l’aveva indotta a raccogliere in casa gioielli e denaro contante da consegnare a un sedicente suo collega che sarebbe giunto presso la sua abitazione.

L’allarme lanciato dal figlio della donna, prontamente allertato dalla madre, e la segnalazione giunta al Comando Stazione Roma Nomentana hanno consentito il rapidissimo intervento dei Carabinieri che, giunti tempestivamente presso l’abitazione della 92enne in via Pietro Ferrigni, hanno sventato il tentativo di truffa e impedito che i malfattori portassero a compimento il reato, portando via il denaro contante e i gioielli in oro preparati sul tavolo della cucina.

I malintenzionati si sarebbero dati alla fuga nelle vie limitrofe e sono in corso le indagini per risalire alla loro identità, anche mediante l’analisi dei filmati delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona.