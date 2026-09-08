MORICONE – Aperto il bancomat in via Roma

La Banca di Credito Cooperativo della Provincia Romana comunica che a Moricone, in via Roma 6, è attivo l’Atm Evoluto.

Oltre a servire Moricone e la corrente veicolare in transito, sarà di supporto ai comuni limitrofi montani Monteflavio e Montorio Romano, quest’ultimi sprovvisti di ATM bancario.

In una nota la banca punta a favorire lo sviluppo locale tramite un modello di credito cooperativo incentrato su prossimità e relazioni di fiducia.

Non si esclude, per il futuro, un allargamento dei servizi bancari.

Vale la pena ricordare che a Moricone uno sportello bancomat bancario non c’è più da circa 10 anni, ovvero dopo la chiusura della Filiale Unicredit.