FONTE NUOVA – Tassa sui Rifiuti, bollette in ritardo e con errori di calcolo

Bollette recapitate in ritardo con errori e incongruenze.

Accade a Fonte Nuova con la TARIP (Tariffa Rifiuti Puntuale), ossia il sistema di calcolo della tassa sui rifiuti basato non solo sulla superficie dell’immobile, ma anche sulla quantità effettiva di rifiuti indifferenziati prodotti.

Per questo ieri, mercoledì 16 settembre, in un avviso ai cittadini il Comune di Fonte Nuova informa che nelle bollette Tarip ricevute in ritardo c’è la possibilità che si siano verificati errori o incongruenze nell’applicazione della tariffa puntuale, per questo è possibile richiedere la verifica e l’eventuale rettifica della propria posizione.

L’amministrazione comunale informa inoltre che, considerata la limitata disponibilità di appuntamenti entro la fine dell’anno, per tutti gli utenti che necessitano di apportare modifiche, rettifiche o correzioni alla propria posizione, sarà possibile fissare l’appuntamento anche nei primi mesi del 2027.

Si precisa che, per tutti gli utenti che provvederanno a fissare l’appuntamento entro il 31 dicembre 2026, anche qualora la data dell’appuntamento sia successiva a tale termine e ricada nei primi mesi del 2027, non verranno applicati interessi né sanzioni o more sugli importi oggetto di verifica e/o eventuale rettifica, purché il pagamento degli importi dovuti venga effettuato entro il termine che sarà comunicato a seguito della definizione della posizione.

L’utenza interessata è invitata a prenotare l’appuntamento entro il 31 dicembre 2026, al fine di consentire agli uffici di procedere alle necessarie verifiche e, ove necessario, alle relative correzioni.

Nell’avviso il Comune sottolinea che la disposizione è finalizzata a garantire agli utenti interessati la possibilità di effettuare le opportune verifiche senza subire conseguenze derivanti dal tardivo ricevimento delle bollette o dai tempi necessari per la gestione degli appuntamenti.