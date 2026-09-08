VICOVARO – “Grazie don Benedetto”: omaggio dei fedeli allo storico parroco

Vicovaro saluta Don Benedetto Molinari, il parroco della chiesa di San Pietro Apostolo che lascia per raggiunti limiti di età a 83 anni dopo 56 anni di sacerdozio.

Domenica pomeriggio 13 settembre a partire dalle ore 18 in piazza San Pietro si terrà una festa di omaggio e ringraziamento organizzata dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Nello Crielesi in collaborazione con la Parrocchia di San Pietro Apostolo, il Gruppo Infioratori, le realtà associative del territorio e con il contributo di tutta la comunità, i commercianti, la Comunità Neocatecumenale e la Compagnia della Santissima Trinità.

Don Benedetto Molinari, storico parroco di Vicovaro

Alle ore 18 sarà celebrata la Santa Messa Solenne, alle 18,45 l’omaggio della cittadinanza, alle 19,30 l’apertura dell’Area Food.

Alle 21,30 la serata in musica, il brindisi e i saluti.

Don Luigi Casolini di Sersale

Al posto di Don Benedetto Molinari il nuovo parroco della chiesa di San Pietro Apostolo a Vicovaro sarà Don Luigi Casolini di Sersale, attuale Rettore vescovile di San Silvestro e Preside Decano del Capitolo Cattedrale di Tivoli (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).