GUIDONIA – Fiamme nella cantina di legno, paura in villa

Paura a Guidonia per un incendio in casa.

Secondo un comunicato del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco, verso le 8,30 le fiamme sono divampate nella cantina di legno posta al piano terra di una villetta indipendente in Via Marco Terenzio Varrone, nel quartiere residenziale di Marco Simone Vecchio.

L’incendio ha sprigionato fumo nero denso all’esterno dell’unità abitativa.

Sul posto sono intervenute due squadre dei Vigili del Fuoco e un’autobotte, che hanno domato le fiamme.

Nessuna persona è rimasta ferita dei proprietari, una coppia di sessantenni italiani e una figlia 20enne.

Sul posto anche un’ambulanza del 118.