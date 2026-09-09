MONTEROTONDO – Schianto nella notte in via Leonardo da Vinci: muore 30enne

Cronaca, Tiburno Quotidiano /

L’uomo ha perso il controllo dell’auto per cause da accertare

Tragico incidente stradale nella notte sulla via Salaria a Monterotondo Scalo.

Il bilancio è di un 30enne italiano residente in città morto a seguito dell’impatto contro il muro di recinzione di un’azienda.

Secondo le prime informazioni raccolte dal quotidiano on line Tiburno.Tv, la tragedia si è consumata verso le ore 2,30 di oggi, mercoledì 9 settembre.

Per cause in corso di accertamento, mentre percorreva via Leonardo da Vinci – all’altezza della rotatoria di intersezione con via Ramarini – il conducente avrebbe perso il controllo della Volkswagen Golf che si è schiantata contro la recinzione di un esercizio commerciale. 

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri e i sanitari del 118: inutili le manovre di rianimazione, per l’uomo non c’era più nulla da fare.

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L’esatta dinamica dell’incidente è al vaglio dei carabinieri della Compagnia di Monterotondo su delega della Procura di Tivoli.

La Volkswagen è stata sottoposta a sequestro, la salma del 30enne di Monterotondo è a disposizione dei familiari.

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