MONTEROTONDO – Schianto nella notte in via Leonardo da Vinci: muore 30enne

Tragico incidente stradale nella notte sulla via Salaria a Monterotondo Scalo.
Il bilancio è di un 30enne italiano residente in città morto a seguito dell’impatto contro il muro di recinzione di un’azienda.
Secondo le prime informazioni raccolte dal quotidiano on line Tiburno.Tv, la tragedia si è consumata verso le ore 2,30 di oggi, mercoledì 9 settembre.
Per cause in corso di accertamento, mentre percorreva via Leonardo da Vinci – all’altezza della rotatoria di intersezione con via Ramarini – il conducente avrebbe perso il controllo della Volkswagen Golf che si è schiantata contro la recinzione di un esercizio commerciale.
Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri e i sanitari del 118: inutili le manovre di rianimazione, per l’uomo non c’era più nulla da fare.
L’esatta dinamica dell’incidente è al vaglio dei carabinieri della Compagnia di Monterotondo su delega della Procura di Tivoli.
La Volkswagen è stata sottoposta a sequestro, la salma del 30enne di Monterotondo è a disposizione dei familiari.