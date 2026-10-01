GROTTAFERRATA – Notti insonni, locale sanzionato per emissioni sonore oltre i limiti di legge

Il Comune di Grottaferrata informa che un locale del territorio è stato sanzionato per rumori oltre la soglia tollerata.

Secondo un comunicato stampa, a seguito delle segnalazioni pervenute da parte di Comitati e privati cittadini, oltre che da un Ente religioso locale, sono scattati i controlli congiunti della Polizia Locale, di ARPA Lazio e della Stazione dei Carabinieri di Grottaferrata finalizzati all’accertamento del rispetto dei limiti previsti in materia di emissioni sonore.

Nell’ambito delle attività di controllo, i tecnici di ARPA Lazio hanno effettuato le previste rilevazioni fonometriche, dalle quali sono emersi valori non conformi alla normativa vigente.

A seguito di questa attività, ARPA Lazio ha applicato una sanzione che prevede il pagamento di una somma fino a diecimila euro.

Al contempo, l’Ufficio SUAP del Comune di Grottaferrata ha avviato il procedimento per l’eventuale applicazione ulteriori sanzioni e di sospensione dell’attività, come previsto dagli articoli 7 e 8 della Legge 241/1990.

“L’attività svolta – si legge nel comunicato stampa del Comune di Grottaferrata – testimonia la collaborazione tra l’Ente comunale, la Polizia Locale, l’Arma dei Carabinieri e l’ARPA Lazio nelle azioni di controllo a tutela della quiete pubblica e del rispetto delle disposizioni poste a salvaguardia della vivibilità del territorio.

Nelle prossime settimane l’attività di controllo e monitoraggio proseguirà, al fine di garantire il rispetto della legalità in questo ambito di intervento delicato e fortemente sentito dalla cittadinanza”.