Il Comune di Tivoli cerca un Amministratore di Condominio per i 60 alloggi di edilizia economico sociale di proprietà comunale siti in Largo Ugo La Malfa 7, 8, 9 e 10, a Tivoli Terme.
Lo stabilisce la determina numero 2725 – CLICCA E LEGGI LA DETERMINA – firmata oggi, mercoledì 9 settembre, dal dirigente al Patrimonio Riccardo Rapalli.
Con l’atto viene approvato l’Avviso Pubblico per Manifestazione di Interesse per la selezione di un professionista al quale affidare l’incarico di Amministratore di Condominio per un immobile costituito da 60 alloggi realizzati dalla cessata cooperativa “Giovanni Conti” nelle aree interessate dagli interventi ex legge 18/04/1962 n. 167 “piano di zona numero 2 Bagni Albule.
La procedura di manifestazione di interesse è finalizzata ad acquisire le candidature per l’affidamento dell’incarico e a costituire un Elenco di professionisti idonei, da cui l’Ente potrà attingere per il conferimento dell’incarico di Amministratore per futuri analoghi incarichi.
Vale la pena ricordare che lo scorso 21 luglio il Consiglio Comunale di Tivoli ha approvato la delibera riguardante la compravendita dei 60 alloggi (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).
Tuttavia il primo settembre il Tar del Lazio ha annullato un articolo del “Regolamento di assegnazione degli alloggi di edilizia economico sociale”, approvato dal Consiglio comunale con la deliberazione numero 17 del 12 aprile 2024 (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).