PALOMBARA SABINA – Scontro mortale in via della Neve, la Procura scagiona il conducente della Panda

Due coetanei, ex compagni nella squadra di calcio del paese, un drammatico destino.

Uno deceduto sul colpo, l’altro sotto choc: nessun responsabile.

E’ in sintesi il tragico incidente stradale avvenuto nella tarda serata del 3 novembre 2025 lungo la Strada provinciale “Pascolare” costato la vita a Roberto Blasetti, 20 anni, militare dell’Esercito Italiano ed ex calciatore del “Palombara Calcio” e del “Villalba Ocres Moca” (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

Dopo dieci mesi di indagini il pubblico ministero della Procura di Tivoli Giuseppe Mimmo ha richiesto l’archiviazione del caso scagionando Andrea B., il 21enne anche lui di Palombara Sabina ed ex calciatore della locale squadra “Palombara Calcio”, indagato come atto dovuto per omicidio stradale.

Sulla base delle informative dei carabinieri e delle relazioni dei consulenti tecnici, il magistrato ha preso atto che non sussistono elementi oggettivi del reato ipotizzato e che non sono emersi profili di colpa a carico di Andrea B.

Stando alla ricostruzione degli inquirenti, verso le ore 21,30 il giovane, classe 2005, viaggiava al volante di una Fiat Panda in direzione Palombara Sabina lungo via della Neve, la strada provinciale che attraversa le campagne e collega il Borgo sabino alla via Salaria costeggiando la stazione ferroviaria di Pianabella.

Al chilometro 1,450 della via della Neve, all’altezza dell’intersezione con via Borea, il tragico scontro con l’Audi condotta da Roberto Blasetti che viaggiava nella corsia opposta in direzione via Salaria: all’arrivo dei soccorsi la Panda era nella cunetta della corsia di destra, l’Audi scaraventata nell’altra carreggiata, il militare 20enne deceduto, il coetaneo trasportato in ospedale in gravi condizioni.

Gli accertamenti tecnici hanno appurato che i due conducenti erano vigili e coscienti alla guida: negativi per entrambi i test sull’eventuale assunzione di alcol e droga.

Inoltre l’ingegner Marco Colagrossi, consulente cinematico della Procura di Tivoli, ha accertato che entrambe i veicoli viaggiavano entro il limite di velocità vigente nel tratto stradale in cui si è consumata la tragedia: la Panda a 30 all’ora e l’Audi a 70.

Ma lo scontro è avvenuto in un tratto in curva, dove l’Audi ha invaso la corsia opposta percorsa dall’utilitaria di Andrea B.

Una tragica fatalità.

“Accolgo con grande soddisfazione e sollievo la decisione della Procura di Tivoli, che conferma la totale estraneità del mio assistito rispetto ai fatti contestati – commenta l’avvocato Alberto Cuccuru, legale di fiducia del 21enne Andrea B. – La richiesta di archiviazione disposta dal Pubblico Ministero mette la parola fine alle indagini, confermando l’assoluta assenza di profili di colpa o responsabilità penale in capo al mio assistito.

La Procura ha accertato che il tragico sinistro non è attribuibile, in alcun modo al mio assistito.

Ovviamente, se da un lato questo provvedimento restituisce serenità legale al mio cliente, dall’altro rimane intatto il profondo e sincero dolore per la dolorosa perdita di Roberto Blasetti, verso la cui famiglia si rinnova la massima vicinanza”.

“Ricevo la decisione di archiviazione con un profondo senso di sollievo, conscio che la magistratura ha fatto piena luce sulla dinamica dei fatti, escludendo ogni mia responsabilità – sono le parole commosse di Andrea B., il 21enne di Palombara Sabina, ex compagno di squadra di Roberto Blasetti – Sono stati mesi dolorosi e psicologicamente devastanti.

Non ho mai smesso, tuttavia, di pensare alla gravità di quella tragica giornata e al dramma che ha colpito la famiglia di Roberto.

A loro va il mio pensiero più rispettoso.

Ringrazio infinitamente il mio legale, l’avvocato Alberto Cuccuru e il consulente tecnico da lui scelto, il dottor Tommaso Cicatello, per aver dimostrato con professionalità la verità dei fatti”.