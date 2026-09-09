TIVOLI GUIDONIA – Scippatori in azione: due ottantenni in ospedale con ferite e fratture

Le vittime preferite sono le donne anziane intorno agli ottant’anni.

La borsa a tracolla su una spalla e il carrello della spesa nell’altra mano.

Le sorprendono alle spalle, agguantano l’obiettivo e strappano, trascinando le sventurate sull’asfalto senza pietà per decine di metri.

E’ caccia a una coppia di balordi in sella ad uno scooter nella zona compresa tra Villa Adriana e Villanova di Guidonia.

Secondo le prime informazioni raccolte dal quotidiano on line Tiburno.Tv, sono sulle loro tracce sia i carabinieri della Tenenza della Città dell’Aria sia gli investigatori del Commissariato di Polizia Tivoli-Guidonia.

Al momento sarebbero tre le vittime degli scippatori, due delle quali trasportate in ambulanza in ospedale con ecchimosi, ferite, traumi e ossa fratturate.

Ma non si esclude che il numero delle anziane rapinate sia anche superiore.

Stando sempre alle prime informazioni raccolte dal quotidiano on line Tiburno.Tv, la scia di aggressioni alle pensionate è iniziata verso le ore 18,30 di mercoledì 2 settembre in via della Serena, a Villa Adriana, quartiere alla periferia di Tivoli, dove una 79enne italiana al ritorno dal supermercato è stata strattonata, scaraventata sull’asfalto e trascinata dai due scippatori che le hanno portato via la borsa con all’interno 30 euro, documenti e telefono cellulare.

L’anziana è stata trasportata in ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni Evangelista”, dove l’indomani mattina è stata sottoposta ad un lungo e delicato intervento chirurgico per la frattura scomposta del femore della gamba sinistra.

La prognosi è di 60 giorni.

Pare che un’ora dopo – verso le 19,30 – i due scippatori abbiano preso di mira un’altra ottantenne in via Basilicata, la strada in cui ha sede l’Ufficio Postale di Villa Adriana, a un isolato dal luogo della prima rapina: fortunatamente la donna non ha riportato conseguenze.

L’ultimo scippo noto alla redazione di Tiburno.Tv è stato messo a segno verso le ore 8,30 di ieri mattina, martedì 8 settembre, in un vicolo che collega il complesso di case popolari di via Campolimpido 35 a via Moro, nel Centro abitato di Villanova di Guidonia, costeggiando il plesso scolastico di Scuola dell’Infanzia e Primaria.

Vittima è una 78enne italiana appena uscita di casa per recarsi alla farmacia di Villanova col carrello della spesa al seguito: anche l’anziana è stata strattonata e scaraventata sull’asfalto riportando contusioni, ecchimosi e ferite per le quali è stato necessario il trasporto in ambulanza al pronto soccorso del “San Giovanni Evangelista” di Tivoli.

La prognosi è di 10 giorni.