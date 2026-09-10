SAN GREGORIO DA SASSOLA – Ora al campo di calcio si gioca sul manto d’erba sintetica

Ieri pomeriggio, mercoledì 9 settembre, a San Gregorio da Sassola è stato inaugurato il campo “Luigi Antenucci”, riqualificato con un intervento finanziato per 751.302 euro e 67 centesimi nell’ambito del progetto relativo al PUI “Poli di Sport, Benessere, Disabilità” di Città Metropolitana, 700 mila euro dei quali provenienti da risorse del “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza” (PNRR) e 51.302,67 euro di risorse del “Fondo per l’avvio di opere indifferibili” (FOI).

Alla cerimonia erano presenti il Sindaco di San Gregorio da Sassola Giovanni Loreto Colagrossi, il Vicesindaco della Città Metropolitana di Roma Pierluigi Sanna, e la Consigliera delegata Alessia Pieretti.

Ha partecipato anche la squadra con la dirigenza, presidenti e dirigenti del passato assieme ai tanti giocatori che si sono succeduti nei quasi sessant’anni di vita della Gregoriana.

Una festa arricchita dalla presenza di tanti appassionati, giovani e meno giovani.

I lavori nell’impianto sportivo “Luigi Antenucci” hanno riguardato la riqualificazione integrale del campo da calcio a 11, con la sostituzione del manto in erba naturale con erba sintetica di ultima generazione, dotata di impianti di drenaggio e irrigazione efficienti.

Inoltre sono stati ristrutturati gli spogliatoi, con una nuova distribuzione degli spazi, l’applicazione di cappotto termico isolante e il rifacimento completo dell’impiantistica, per un netto miglioramento dell’efficienza energetica e del comfort.

L’intervento è stato eseguito dall’impresa “Ipomagi Srl” di Roma che nella Procedura telematica negoziata senza bando avviata il 24 settembre 2025 aveva presentato un ribasso percentuale pari al 21,500% rispetto all’importo complessivo della gara.

“Come Sindaco, ritenendo di rappresentare i sentimenti di tutta la popolazione, non ho potuto far altro che ringraziare la Città Metropolitana di Roma e soprattutto il Vice Sindaco Sanna per l’impegno profuso per consentire che l’opera fosse portata a compimento”, ha commentato il Sindaco di San Gregorio da Sassola Giovanni Loreto Colagrossi.