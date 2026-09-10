GUIDONIA – Un distributore carburanti davanti alla nuova stazione

Fino a 4 anni fa ospitava una “pompa bianca”, meta di molti automobilisti alla ricerca di prezzi convenienti.
Ora torna un impianto di distributore carburanti al civico 256 di viale Roma, la strada principale di Guidonia Montecelio.
Lo stabilisce la determina numero 104 – CLICCA E LEGGI LA DETERMINA – firmata martedì 8 settembre dal dirigente alle Attività Produttive Flavio Fabbietti.
Con l’atto viene dichiarata conclusa positivamente la Conferenza di Servizi relativa al progetto firmato dall’architetto Eligio Rubeis per conto della “Petrolifera Italiana Srl” di Roma amministrata dal 40enne imprenditore Michele Lilli.
Il progetto prevede il ripristino di un nuovo impianto nell’area occupata fino al 2022 dal distributore “Tiber” in corrispondenza di una fermata del bus e davanti alla nuova stazione ferroviaria di Colle Fiorito di Guidonia.
Dalla determina emerge che il 16 dicembre 2025 l’Ufficio comunale Urbanistica e Rigenerazione Urbana – Edilizia Privata ha proposto una modifica del progetto chiedendo “di ampliare la fascia di banchina fino a una fascia di ampiezza di almeno 3 metri in grado di consentire l’agevole stazionamento dei viaggiatori…”.
Così il nuovo progetto prevede l’arretramento della pensilina del distributore carburanti fino al limite della panchina pari a 3 metri, di fatto lasciando una fascia di 2 metri priva di edificazione se non con la sola presenza dell’aggetto della pensilina.
Dalla determina emerge inoltre che qualora dovesse essere approvato il progetto definitivo dell’allargamento stradale di Viale Roma, come richiesto dal Comune nell’ambito della conferenza dei servizi per il raddoppio ferroviario, e lo spazio di 2 metri attualmente occupato dall’aggetto della pensilina fosse necessario per l’occupazione della sede stradale, la pensilina del distributore carburanti dovrà essere arretrata rispettando i distacchi dal filo stradale come stabilito dalle norme in materia.