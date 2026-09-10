TIVOLI – Scuola, il Comune annuncia navette gratuite per gli studenti

L’Amministrazione comunale di Tivoli annuncia di aver predisposto nei giorni di mercoledì 16, giovedì 17 e venerdì 18 settembre delle navette straordinarie gratuite per agevolare gli spostamenti degli studenti e al fine di non arrecare loro disagio.
“Un modo – si legge in un comunicato di Palazzo San Bernardino – per raggiungere facilmente le scuole, garantendo – allo stesso tempo – la possibilità di svolgere in sicurezza i lavori necessari ed improcrastinabili presso la trave ad arco del Ponte della Pace, dove è prevista la sospensione temporanea, per tre giorni, dell’attraversamento pedonale.
Qualora la ditta incaricata riesca a finire prima di questa data il ponte sarà immediatamente aperto”.
Le navette osserveranno i seguenti orari e percorsi:
Andata (Largo Saragat ➔ Stazione FS):
– Ore 07:30
– Ore 07:45
Ritorno (Stazione FS ➔ Largo Saragat):
– Ore 12:15
– Ore 13:30
Sono previste le seguenti fermate intermedie:
Andata:
– Istituto Fermi, Via Acquaregna
– Fermata Cotral accanto alla scalinata del ponte della pace
Ritorno:
Fermata Cotral Via Empolitana