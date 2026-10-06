TIVOLI – L’arte come inclusione e lotta al bullismo: il trionfo del “CReation Fashion Show”

Sabato 26 settembre la città di Tivoli ha vissuto una serata di straordinaria bellezza e profondo valore civile grazie al “CReation Fashion Show” ARTE IN MOVIMENTO, un evento ideato, firmato e fortemente voluto dall’artista e stilista tiburtina Ramona Cognetti, che ha registrato una piazza gremita di pubblico e un’energia collettiva senza precedenti.

Sopra e sotto, alcune immagini del “CReation Fashion Show”

Più che una semplice sfilata, l’evento è nato con un obiettivo preciso: celebrare l’arte vista come unicità di ogni singolo individuo.

Come raccontato nella presentazione della serata, ogni abito portato in passerella non è un semplice capo d’abbigliamento, ma una tela che prende vita: abiti rigorosamente dipinti a mano dove le pennellate e le sfumature raccontano storie irripetibili di rinascita, bellezza e identità.

Un concetto magnificamente racchiuso nella presenza straordinaria di una modella incinta, sfilata in passerella con il corpo interamente dipinto dall’artista, simbolo assoluto di vita, creazione e pura emozione.

“Ho dipinto i vestiti, ma soprattutto abbiamo dipinto le emozioni”, ha sottolineato la stilista.

In questo quadro, l’inclusione è stata la vera protagonista assoluta.

Sul palco, a fianco dei modelli e della moda d’autore, sono stati protagonisti i ragazzi dell’associazione “Coltiviamo la vita Onlus” di Tivoli: che hanno sfilato le magliette dipinite da loro durante un corso si pittura con Ramona una presenza che ha dato il senso più autentico, vivo e commovente all’intera manifestazione, abbattendo ogni barriera e dimostrando che la diversità è ricchezza.

A dare voce a questo impegno è stato anche il messaggio fortissimo contro il bullismo.

La direzione artistica e la scaletta sono state impreziosite da momenti musicali di grande intensità grazie alle voci di Cosimo Capomassi, Sonia J Paolacci, Emanuele De Santis e Gianluca Di Blasio, oltre all’emozionante esibizione di Antonio Lucidi (figlio della stilista) e Samuele Testi, che hanno cantato dal vivo un loro brano inedito.

Tra i momenti più toccanti della serata, il co-conduttore e cantante Antonello Livi ha incantato la piazza con le sigle e i temi cartoon anni ’90, offrendo una riflessione profonda: i cartoni animati ci insegnano fin da piccoli a distinguere il bene dal male, lasciando il pubblico con un messaggio chiaro: “Il bambino che eravamo sarebbe felice dell’adulto che siamo diventati”.

Da qui si è sviluppato il momento clou della serata: il profondo monologo di Ramona Cognetti contro il bullismo, culminato nella sfilata dei ragazzi in rosa in onore di Andrea Spezzacatena (il ragazzo dei pantaloni rosa).

Un omaggio e un grido corale per dire un “no” fermo, irremovibile e senza sconti alla violenza, al pregiudizio e all’indifferenza.

Un successo corale reso possibile grazie a una straordinaria squadra di lavoro, tra cui Cristina Cappuccini e Simona De Luca di Linea 2000 per le acconciature curate nei minimi dettagli, il musicista e autore Claudio Felici e i modelli ufficiali. L’iniziativa ha inoltre ricevuto il prezioso appoggio e la vicinanza istituzionale del Sindaco Marco Innocenzi, della consigliera comunale Paola Sordini, di Matteo Centani e Pierluigi Volante.

Visto il grande riscontro di pubblico, il progetto CReation guarda con entusiasmo al futuro, pronto a portare l’arte, la moda dipinta e i suoi valori negli spazi culturali della città e sulle reti televisive regionali.