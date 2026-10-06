MONTECELIO – Torna la Mostra dei Funghi inventata da Costantino Giubilei

Torna nella bellissima piazza di San Giovanni Evangelista a Montecelio la 39esima Mostra di Micologia ed Ecologia, meglio nota come “Mostra dei funghi” ideata nel 1985 dallo storico fotografo Costantino Giubilei.

Quest’anno è organizzata dal Circolo Acli Monsignor Francesco Rusconi.

Durante le giornate del 17 e 18 ottobre, sono in programma eventi musicali e di danza, un’attività di pulizia del belvedere di piazza Bruno Buozzi in collaborazione con l’associazione Retake di Guidonia.

Tutto ciò sarà accompagnato dagli stand gastronomici dei commercianti locali.

Il fulcro della manifestazione sarà il concorso a premi per il miglior cesto di funghi, consegnato entro le ore 17 di sabato 17 ottobre.

Il Circolo Acli intende tramandare l’importante eredità del fotografo storico Costantino Giubilei, ideatore e organizzatore di ben 36 convegni micologici.

Dopo aver compiuto 92 anni lo scorso agosto, sarà premiato dagli organizzatori con una targa, in segno di stima e rispetto, domenica 18 ottobre alle ore 18.30.

Il Circolo Acli di Montecelio aspetta i partecipanti in piazza San Giovanni Evangelista per accogliervi calorosamente nel mondo dei funghi!