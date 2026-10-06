GUIDONIA – Inaugurata la Panchina Rossa al Parco Anna Bertucci

Oggi, martedì 6 ottobre, al Parco Anna Bertucci di viale Roma a Guidonia Centro è stata inaugurata la Panchina Rossa, simbolo universale contro la violenza sulle donne e il femminicidio.
Sopra e sotto, alcuni momenti dell’inaugurazione della Panchina Rossa
Si tratta di un nuovo regalo che l’associazione Anna Bertucci, promotrice della recente riqualificazione, ha donato ad un territorio profondamente amato dalla signora Bertucci, dal marito Adalberto e dai figli Marco e Federica.
Alla cerimonia erano presenti tante associazioni del territorio e cittadini, oltre al sindaco di Guidonia Montecelio Mauro Lombardo, all’Assessora al Bilancio Valentina Torresi, al Presidente del Consiglio Comunale Erick D’Alisa, i consiglieri comunali Francesca Valeri e Cristian Diano e rappresentanti delle forze dell’ordine.
Anna Bertucci, la compianta moglie di Adalberto Bertucci scomparsa il 6 ottobre 2004
“Il 6 ottobre del 2004 se ne andava Anna a causa di un male incurabile – ha dichiarato Adalberto Bertucci, capogruppo di Fratelli d’Italia a Guidonia Montecelio – Questa Panchina Rossa è rivolta a tutte le donne: come famiglia e come associazione abbiamo inteso questa iniziativa come un nuovo gesto d’amore verso questa nostra città, che tanto ci ha regalato.
Guardiamo al futuro dei giovani: guardare questo Parco, leggere Anna Bertucci e vedere tanti bambini che giocano è per tutti noi un motivo di gioia, e per questo vogliamo mantenerlo sempre al massimo del suo splendore.
E’ un impegno che mi prendo in questa occasione, per continuare questo cammino, con la mia famiglia e per questa nostra città, che tanto ci ha dato in questi anni.
Tutto quello che riusciamo a fare nel nome della nostra cara Anna è per noi motivo di orgoglio e di grande responsabilità: la Panchina Rossa è un segno a cui tutti noi teniamo molto, e siamo certi che lei stessa avrebbe lavorato in prima persona per sensibilizzare la cittadinanza su un tema così attuale e drammatico come la violenza sulle donne.
Un simbolo che vuole essere riflessione, testimonianza ed impegno”.
Marco Bertucci, il consigliere regionale di FdI, figlio di Adalberto e della compianta Anna, dopo aver ringraziato tutti i presenti, ha sottolineato l’importanza della presenza di tante associazioni del territorio.
“Con la mia famiglia abbiamo cercato, riuscendoci, di trasformare un giorno di lutto in un giorno in cui celebriamo la memoria ed il ricordo di Anna.
E’ per noi un grande orgoglio condividere con tutti voi i percorsi che la nostra associazione riesce a realizzare per questo territorio e per i suoi cittadini, che abbiamo sempre amato”.
Il drappo alzato ha svelato ai presenti la Panchina Rossa.
Un simbolo di impegno, ed un altro segnale di vicinanza al territorio che l’Associazione Anna Bertucci ha dato alla Città di Guidonia ed ai suoi cittadini.