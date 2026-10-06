GUIDONIA – Inaugurata la Panchina Rossa al Parco Anna Bertucci

è stata inaugurata la Panchina Rossa, simbolo universale contro la violenza sulle donne e il femminicidio.

Oggi, martedì 6 ottobre, al Parco Anna Bertucci di viale Roma a Guidonia Centro è stata inaugurata la Panchina Rossa, simbolo universale contro la violenza sulle donne e il femminicidio.

Sopra e sotto, alcuni momenti dell’inaugurazione della Panchina Rossa

Si tratta di un nuovo regalo che l’associazione Anna Bertucci, promotrice della recente riqualificazione, ha donato ad un territorio profondamente amato dalla signora Bertucci, dal marito Adalberto e dai figli Marco e Federica.

Alla cerimonia erano presenti tante associazioni del territorio e cittadini, oltre al sindaco di Guidonia Montecelio Mauro Lombardo, all’Assessora al Bilancio Valentina Torresi, al Presidente del Consiglio Comunale Erick D’Alisa, i consiglieri comunali Francesca Valeri e Cristian Diano e rappresentanti delle forze dell’ordine.

Anna Bertucci, la compianta moglie di Adalberto Bertucci scomparsa il 6 ottobre 2004

“Il 6 ottobre del 2004 se ne andava Anna a causa di un male incurabile – ha dichiarato Adalberto Bertucci, capogruppo di Fratelli d’Italia a Guidonia Montecelio – Questa Panchina Rossa è rivolta a tutte le donne: come famiglia e come associazione abbiamo inteso questa iniziativa come un nuovo gesto d’amore verso questa nostra città, che tanto ci ha regalato.