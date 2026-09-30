GUIDONIA – Città più bella, 108 mila euro per tagliare l’erba dei cigli stradali

L’obiettivo dichiarato è garantire la tutela del decoro urbano.

Così l’amministrazione comunale di Guidonia Montecelio ha deciso di mantenere pulito ogni angolo della città a cominciare dai cigli dei marciapiedi.

Lo stabilisce la determina numero 109 – CLICCA E LEGGI LA DETERMINA – firmata giovedì 24 settembre dal dirigente all’Ambiente Flavio Fabbietti.

Con l’atto viene affidata l’esecuzione dei servizi manutentivi del verde dei cigli stradali di competenza comunale alla società Società “Gloser Servizi srl” con sede in Piazza Vittorio Emanuele II 138, a Roma, per un importo complessivo del contratto pari a 108.057 euro e 21 centesimi.

Dalla determina emerge che all’Ufficio Ambiente sono pervenute varie segnalazioni da parte dei cittadini e della Polizia Locale per interventi di taglio del verde nel territorio comunale.

Così l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Mauro Lombardo ha ritenuto necessario non solo assicurare la continuità e la tempestività degli interventi manutentivi del verde dei parchi, delle scuole, delle strade e residuale di competenza comunale, compatibilmente con le disponibilità finanziarie di bilancio.

Ma ha ritenuto necessario anche procedere con un affidamento diretto pre-gara per garantire il servizio del taglio del verde dei cigli stradali, mentre è in corso di predisposizione l’avvio della nuova gara del verde.

A quel punto, l’Ufficio Ambiente ha inoltrato la richiesta di offerta tramite la piattaforma e-procurement del Comune di Guidonia “Traspare” alla “Gloser Servizi srl”, che il 22 settembre ha presentato una offerta risultata valida.