MONTELANICO – Cavalli intrappolati nel fango salvati da veterinari e vigili del fuoco

L’allarme è scattato vedendo alcuni cavalli intrappolati nel fango.

Qualcuno è stato messo in salvo, ma di altri erano rimasti soltanto i resti, per lo più ossa e pellame.

E’ la drammatica scoperta avvenuta mercoledì scorso 9 settembre in un’area del territorio comunale di Montelanico, piccolo Centro dei Monti Lepini al confine con Segni e Cori, nel territorio di competenza della Asl Roma 5.

Secondo le prime informazioni raccolte dal quotidiano on line Tiburno.Tv, a scongiurare una situazione di grave pericolo per alcuni equini rimasti intrappolati nelle profonde pozze di fango del laghetto in località Collemezzo è stato un tempestivo intervento congiunto dei medici veterinari del Servizio di Sanità animale e di Igiene degli allevamenti del Dipartimento di Prevenzione della Asl Roma 5, in collaborazione con il Comune di Montelanico ed i Vigili del Fuoco.

E’ stata un’azione coordinata finalizzata alla tutela della salute, del benessere e dell’incolumità degli animali.

L’intervento dei soccorritori ha consentito infatti di salvare alcuni cavalli, trarli dalle zone di pericolo e metterli in sicurezza, evitando che rimanessero ulteriormente intrappolati nel fango, con il concreto rischio di conseguenze anche gravi per la loro vita.

Sotto la stretta e costante sorveglianza del Servizio Veterinario del Dipartimento di Prevenzione, sono state inoltre effettuate le operazioni necessarie per la gestione della situazione.

Si è provveduto alla rimozione delle carcasse degli animali deceduti, alla bonifica del laghetto e alla sua messa in sicurezza mediante la realizzazione di una recinzione, con l’obiettivo di impedire l’accesso degli animali e prevenire nuovi episodi di intrappolamento.

Particolare attenzione è stata inoltre dedicata alle necessità degli animali presenti nell’area, garantendo la fornitura di acqua per l’abbeveraggio dei cavalli.

La sinergia tra il Servizio Veterinario, il Comune di Montelanico e i Vigili del Fuoco ha permesso di intervenire con tempestività in una situazione di particolare criticità, mettendo in campo tutte le misure necessarie per ridurre il rischio e tutelare gli animali.

Fondamentale è stata l’attività di vigilanza e coordinamento del Servizio Veterinario, che ha consentito di monitorare le condizioni degli animali e di indirizzare gli interventi in funzione delle esigenze di salute e benessere.

L’operazione ha rappresentato un concreto esempio di collaborazione istituzionale e di prevenzione, come emerge dall’ordinanza numero 31 – CLICCA E LEGGI L’ORDINANZA – firmata ieri, giovedì 10 settembre, dal sindaco di Montelanico Sandro Onorati.

Col provvedimento è stata disposta con la massima urgenza la bonifica dell’area in località Collemezzo interessata dal rinvenimento dei resti animali e al relativo smaltimento mediante interramento, assicurando l’assenza di rischi di contaminazione delle acque superficiali e sotterranee e del suolo l’impossibilità di accesso alle carcasse equine da parte di animali carnivori od onnivori.

L’azione del Servizio Veterinario della Asl Roma 5 non si è limitata quindi alla gestione dell’emergenza, ma ha avuto anche una forte valenza preventiva: la bonifica e la recinzione dell’area a rischio, insieme alla disponibilità di acqua e alla messa in sicurezza degli animali, consentono oggi di ridurre concretamente la possibilità che si verifichino ulteriori situazioni di pericolo.

Un intervento che dimostra come la collaborazione tra istituzioni e servizi di emergenza, accompagnata dalla competenza e dalla supervisione veterinaria, possa fare la differenza nella tutela degli animali e nella prevenzione di ulteriori situazioni di rischio.