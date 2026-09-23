GUIDONIA: Ginestra ad un passo dal ritorno in panchina

di Daniele Di Cerbo

potrebbe mancare davvero poco al clamoroso al Guidonia Montecelio: dopo l’esonero di Giovanni Lopez, arrivato a sole sei giornate dall’inizio del campionato, sembra ormai praticamente fatta per il ritorno di Mister Ginestra sulla panchina rossoblù.

Una scelta che avrebbe il sapore del ritorno al passato, ma anche quello di una sfida completamente nuova. Ginestra è infatti l’allenatore che ha scritto una delle pagine più importanti della storia recente del Guidonia, accompagnando la squadra nella straordinaria cavalcata dalla Serie D alla Serie C nel campionato 2024/2025 e conquistando poi una salvezza che ha permesso al club di consolidarsi nel professionismo.

Il tecnico era stato esonerato al termine della scorsa stagione dopo un girone di ritorno decisamente al di sotto delle aspettative, caratterizzato da pochi punti conquistati, tanti pareggi e una produzione offensiva inferiore rispetto a quanto fatto vedere nella prima parte del campionato, che aveva invece superato ogni previsione.

Va però ricordato un elemento importante: Ginestra aveva portato a termine quella stagione con una rosa decisamente meno profonda e con un investimento sul mercato praticamente dimezzato rispetto a quello effettuato quest’anno. Oggi, dunque, il contesto è completamente diverso.

Con Ginestra dovrebbe tornare anche il suo storico vice, Mister Di Gennaro, ricomponendo così una coppia che ha già dimostrato di conoscere molto bene ambiente, squadra e categoria.

Adesso, però, l’asticella dovrà necessariamente alzarsi. La società ha costruito una rosa con ambizioni e investimenti importanti e, con il ritorno di Ginestra, vengono meno anche molti possibili alibi.

Ora tocca a Mister Ginestra dimostrare su campo le proprie capacità.