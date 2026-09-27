A24 Roma: chiusure notturne innesti TPU – Tangenziale Est

La concessionaria Strada dei Parchi comunica che, per esigenze di manutenzione di impianti elettrici, viene disposta la chiusura delle rampe di innesto del Tronco di Penetrazione Urbana dall’autostrada A24 con la Tangenziale Est con il seguente calendario e modalità:
- dalle ore 22:00 dei giorni 28, 29 e 30 settembre alle ore 06:00 dei giorni successivi sarà disposta la chiusura al traffico della rampa d’interconnessione della Tangenziale Est con il Tronco di Penetrazione Urbana dell’autostrada A24 limitatamente alla provenienza dalla Salaria in direzione del GRA; conseguentemente nei suddetti giorni ed orari, a tutti i veicoli provenienti dalla Salaria e diretti verso il GRA si consiglia di proseguire in direzione S. Giovanni e usufruire dello svincolo di Via Passamonti per poter invertire la marcia e riprendere la Tangenziale Est in direzione Salaria/Foro Italico e il Tronco di Penetrazione Urbana dell’autostrada A24;
- dalle ore 22:00 dei giorni 1 e 2 ottobre p.v. alle ore 06:00 dei giorni successivi sarà disposta la chiusura al traffico della rampa d’interconnessione del Tronco di Penetrazione Urbana dell’autostrada A24 con la Tangenziale Est limitatamente alla provenienza dal GRA in direzione Salaria; conseguentemente nei suddetti giorni ed orari, a tutti i veicoli provenienti dal Tronco di Penetrazione Urbana e diretti verso la Salaria si consiglia di proseguire in direzione S. Giovanni e usufruire dello svincolo di Via Passamonti per poter invertire la marcia e riprendere la Tangenziale Est in direzione Salaria/Foro Italico.