TIVOLI – Il semaforo è rosso: due auto impantanate nel sottopasso allagato

Strade liberate da acqua, fango e alberi.

Tombini disostruiti.

Soccorso e supporto alla popolazione rimasta intrappolata nell’acqua.

Pomeriggio di super-lavoro quello di ieri, giovedì 10 settembre a Tivoli per i volontari dell’associazione di Protezione civile “Volontari Valle Aniene Associati”.

Su richiesta del Comune di Tivoli, dal primo pomeriggio due squadre hanno provveduto a monitorare il territorio a causa del violento temporale che si è abbattuto tra Roma e provincia, segnalando prontamente le criticità al referente comunale.

Diversi interventi di ostruzione dei tombini sono stati effettuati nella frazione di Tivoli Terme dove sono state allagate alcune strade allagate, tra cui il sottopassaggio di collegamento tra via dell’Albuccione e via Marcello Conversi, a Borgo Santo Spirito, un viadotto che delimita il Comune di Tivoli dal Comune di Guidonia Montecelio.

Malgrado il semaforo rosso, due automobilisti hanno percorso il sottovia ferroviario e le auto sono rimaste impantanate nell’acqua: i volontari del “VVAA” hanno prestato soccorso ai malcapitati.

In altre zone, in particolare in via Tiburtina altezza via del Barco, sono state rimosse delle alberature che occupavano parte della carreggiata stradale creando quindi pericolo per gli automobilisti alla guida.