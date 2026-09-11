TIVOLI – Ciak si gira, Andrea Lattanzi cerca comparse per il cortometraggio “Honey”

Una settimana fa ha sfilato sul red carpet della Biennale di Venezia, ma il grande pubblico lo ha già apprezzato in vari film e serie tv. Ora Andrea Lattanzi passa da davanti la macchina da presa alla regia.

Così martedì prossimo 15 settembre dalle ore 15 alle ore 19 presso l’Auditorium della scuola media Orazio di via Tommaso Neri a Tivoli Terme (entrata lato parcheggio) si terrà un casting per il suo primo cortometraggio dal titolo “Honey”, un progetto sociale d’impatto emotivo elevato che si girerà tra Tivoli e San Polo dei Cavalieri dal 22 al 25 settembre.

La Produzione “Askesis Film” ricerca figurazioni Speciali e Generici di età compresa tra i 18 e i 75 anni, domiciliati a Tivoli e zone limitrofe.

Per candidarsi sarà necessario presentarsi muniti di fotocopia del documento d’identità e codice fiscale .

Cresciuto a San Polo dei Cavalieri, ex studente di Ragioneria all’Istituto tecnico “Enrico Fermi” di Tivoli, 34 anni compiuti lo scorso 31 luglio, Andrea Lattanzi è oramai un volto del cinema italiano.

L’attore fa parte del cast di “Succederà questa notte” il film diretto da Nanni Moretti presentato sabato 5 settembre alla Biennale di Venezia insieme a Louis Garrel, Jasmine Trinca, Hippolyte Girardot, Angela Finocchiaro, Melina Åkerman ed Elena Lietti.

Nel 2012 Andrea ha iniziato a studiare recitazione partendo per gli Stati Uniti dove ha frequentato un seminario di formazione presso la New York Film Academy.

Nel 2017 il suo primo ruolo di protagonista nel film Manuel, diretto dal regista Dario Albertini, che gli è valso il premio per gli esordienti dell’anno Nastro d’argento “Guglielmo Biraghi”, assegnato dai giornalisti e (ex aequo) il premio del pubblico “Beppe Ciavatta”, del Bobbio Film Festival, oltre al premio “Prix Jean Carmet” (consegnato da Caterine Deneuve) come miglior attore protagonista al Festival Premiers Plans D’Angers.

Il volto di Andrea Lattanzi è anche nel film Sulla mia pelle, diretto da Alessio Cremonini e incentrato sulla nota vicenda dell’omicidio di Stefano Cucchi.

Nel 2020 partecipa al film Palazzo di Giustizia opera prima di Chiara Bellosi.

Nello stesso anno recita in uno dei ruoli principali del film Letto numero 6, presentato nella sezione horror al Torino Film Festival.

A partire dal 2020 recita in qualità di co-protagonista in Summertime, serie TV prodotta da Netflix. Il suo ruolo viene riconfermato per le altre due stagioni della serie, rese disponibile su Netflix rispettivamente nel 2021 e nel 2022.

Nel 2021 recita da protagonista nel film La svolta, opera prima del regista Riccardo Antonaroli ambientata nell’universo criminale sgangherato della Garbatella, a Roma, presentata fuori concorso al Torino Film Festival.

Distribuito su Netflix dal 20 aprile 2022, è il film che lo ha consacrato definitivamente.

Nel 2023 Andrea Lattanzi ha recitato in Grazie ragazzi, per la regia di Riccardo Milani, e nel 2024 in Io e il Secco, regia di Gianluca Santoni, e in Animali randagi, regia di Maria Tilli.