FIANO ROMANO – Troppi rifiuti abbandonati, l’assessore: “Non verranno più raccolti”

L’amministrazione comunale di Fiano Romano avvisa la cittadinanza che, a causa del crescente abbandono di rifiuti a terra in assenza degli appositi contenitori, i rifiuti conferiti senza contenitore e senza codice identificativo non verranno più raccolti.

L’avviso alla popolazione è firmato dall’Assessore ai Lavori Pubblici e all’Ambiente Mattia Gianfelice.

Stando al comunicato, la decisione di non raccogliere più i sacchi abbandonati si rende necessaria dal momento che i rifiuti lasciati a terra senza contenitore risultano anonimi e non riconducibili ad alcuna utenza.

In sede di verifica sulla non conformità del rifiuto (soprattutto per quanto riguarda la frazione indifferenziata), non è possibile risalire al proprietario e procedere con le sanzioni previste dalla legge.

“Se il rifiuto non è di nessuno, diventa di tutti e il paese si trasforma inevitabilmente in un immondezzaio – si legge nell’avviso a firma dell’Assessore Mattia Gianfelice – Pertanto, gli operatori ecologici non raccoglieranno i sacchetti abbandonati a terra al di fuori dei mastelli e dei carrellati in dotazione.

Si invita tutta la cittadinanza a conferire i rifiuti esclusivamente all’interno dei propri contenitori dotati di TAG, rispettando giorni e orari di raccolta.

Il decoro del paese dipende dalla collaborazione di tutti“.