TIVOLI – Il sindaco annuncia la disinfestazione straordinaria dalle zanzare

Il Comune di Tivoli annuncia che nei giorni di mercoledì 16, giovedì 17 e sabato 18 settembre sarà effettuato un intervento straordinario di disinfestazione dalle zanzare in tutti i centri abitati del territorio.

Il sindaco di Tivoli Marco Innocenzi

“L’ho disposto in via del tutto precauzionale – ha spiegato in una nota il sindaco Marco Innocenzi – sia per continuare a contenere la diffusione del virus West Nile, sia per eliminare per quanto possibile le zanzare, il cui numero sembra essere aumentato a causa delle temperature elevate”.

Nel comunicato l’amministrazione sottolinea che negli ultimi giorni “non sono stati riscontrati nuovi casi di infezione da West Nile virus.

L’ultimo è datato 2 settembre e in totale, in tutto il territorio comunale, nel 2026 ne sono stati riscontrati tre.

Già a partire dallo scorso mese di aprile, come ogni anno, sono stati effettuati interventi contro le larve e le zanzare in tutti i quartieri.

Sui canali di informazione del Comune, prima del 16 settembre, sarà pubblicato il calendario dettagliato degli interventi.

Nelle zone interessate saranno affissi i relativi volantini informativi.

Se sarà necessario l’intervento sarà ripetuto a fine mese”.