BELLEGRA – Domenica il terzo Cammino Interdiocesano delle Confraternite

Domenica 13 settembre 2026 a Bellegra si terrà il terzo Cammino Interdiocesano delle Confraternite della Diocesi di Tivoli e di Palestrina.

Il Cammino, accuratamente preparato dal delegato vescovile Don Enrico Pinci insieme ai coordinatori diocesani Roberto Timperi e Luigi Mochi, inizierà alle ore 15,00 con una Catechesi del Vescovo di Tivoli e di Palestrina, Monsignor Mauro Parmeggiani, nella chiesa di San Sisto in Bellegra.

Tema della Catechesi sarà: “San Francesco: i suoi doni dello Spirito a servizio della Chiesa e dell’umanità”.

Una Catechesi che tende a celebrare l’VIII Centenario del Transito del Poverello d’Assisi e collegarsi con il tema della Lettera Pastorale “A ciascuno… una manifestazione particolare dello Spirito…” (Cfr 1Cor 12,7) consegnata alla Diocesi da Mons. Parmeggiani per delineare l’impegno di tutta la comunità diocesana di Tivoli e di Palestrina per l’anno pastorale 2026/2027.

Al termine della Catechesi i partecipanti si recheranno a piedi presso il Sacro Ritiro di Bellegra, che ospitò San Francesco e, lungo i secoli, tanti altri Santi e Beati francescani tra i quali San Tommaso da Cori, il Beato Diego Oddi e il Beato Mariano da Roccacasale.

Qui, il Vescovo, celebrerà la Santa Messa per tutti i partecipanti al Cammino che darà inizio all’anno pastorale delle Confraternite della Diocesi di Tivoli e di Palestrina.