POLI – Fede, folklore e piatti tipici alla festa patronale

Si terrà sabato 19 e domenica 20 settembre si terrà la Festa in onore di Sant’Eustachio, Patrono di Poli, evento organizzata dalla Parrocchia di San Pietro Apostolo col patrocinio del Comune di Poli, di Città Metropolitana di Roma Capitale e Regione Lazio.

Si tratta di una delle ricorrenze più sentite del paese, capace ogni anno di riunire migliaia di cittadini e visitatori attorno alla devozione per il Santo Patrono e alle tradizioni che caratterizzano la storia di Poli.

Sabato gli eventi clou sono “Sulle orme del Santo”, un itinerario alle 7 del mattino da Poli al Santuario Madre delle Grazie della Mentorella, e alle ore 21 la proiezione del filmato “I frutti del racconto: voci e storie nel tempo” a cura delle “Donne del Vicolo”.

La giornata di domenica 20 settembre sarà particolarmente ricca di appuntamenti dedicati alla tradizione, alla storia e all’identità della comunità polese.

Prenderà il via alle ore 9:00 con il suono delle campane.

Alle 9:45, da San Giovanni, partirà il corteo storico diretto verso Piazza Conti.

Alle 10:00, sul loggiato di Palazzo Conti, sarà rappresentata l’istituzione della Fiera di Sant’Eustachio, preludio alla Conversione di Placido, accompagnata dagli Sbandieratori dei Rioni di Cori.

Il corteo proseguirà con la partecipazione dell’associazione Villa Adriana Nostra e con la processione del quadro di Sant’Eustachio fino alla chiesa parrocchiale di San Pietro Apostolo. Alle 10:30 sarà celebrata la Santa Messa presieduta da Sua Eccellenza Monsignor Mauro Parmeggiani, Vescovo di Tivoli e Palestrina.

Seguiranno il corteo storico e la processione per le vie del paese, accompagnati dalla Banda Pro Loco Poli.

Alle 12:30, gli Sbandieratori di Cori torneranno protagonisti con uno spettacolo in Piazza Conti, seguito dal saluto dell’Amministrazione Comunale.

Particolarmente atteso è poi l’appuntamento del pomeriggio: dalle ore 16:00 prenderà il via la tradizionale “Festa dell’Ospitalità”, uno dei momenti più caratteristici e partecipati della ricorrenza.

Per le vie del centro saranno allestiti punti dedicati ai piatti e ai prodotti della tradizione polese, offerti gratuitamente a cittadini e visitatori, insieme alle bevande, nello spirito di accoglienza e condivisione da cui la manifestazione prende il nome.

Chiunque raggiungerà Poli potrà quindi partecipare liberamente alla festa e assaggiare gratuitamente le specialità proposte nei diversi punti di degustazione.

Ad accompagnare il pomeriggio ci saranno inoltre il gruppo folkloristico “Lemarié” e le visite guidate al patrimonio culturale del paese, trasformando il centro storico in un percorso tra gastronomia, musica, cultura e tradizioni locali.

La Festa di Sant’Eustachio rappresenta per Poli non soltanto una celebrazione religiosa, ma soprattutto un momento nel quale storia, cultura popolare, gastronomia e senso di comunità si incontrano.

La Festa dell’Ospitalità ne esprime forse al meglio lo spirito: aprire il paese e le sue tradizioni a tutti coloro che vorranno trascorrere una giornata a Poli, condividendo gratuitamente cibo, bevande e momenti di convivialità.