TIVOLI – La piazza antistante la chiesa dedicata a don Andrea Iannilli

Don Andrea Iannilli è stato un personaggio fondamentale nello sviluppo di quartieri come Villanova, La Botte e Campolimpido.

A lui si deve la costruzione della Parrocchia San Giuseppe Artigiano di Villanova di Guidonia, dove è stato amato e indimenticato parroco dal 1953 al 2002.

Don Andrea Iannilli

Sempre opera sua la costruzione della chiesa de La Botte, degli asili delle suore di Sales a Villanova e Campolimpido, decisivo il suo impegno anche nel far costruire la chiesa di San Carlo Borromeo, nella piccola e confinante frazione di Campolimpido di Tivoli.

Domani, domenica 13 settembre alle ore 11:30, l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Marco Innocenzi inaugura la nuova piazza di fronte alla Chiesa di San Carlo Borromeo, un’area di sosta, ma anche uno spazio di ritrovo per il quartiere, che verrà intitolata a Don Andrea Iannilli.

La nuova piazza antistante la chiesa di Campolimpido di Tivoli

La nuova opera pubblica è stata realizzata in un terreno abbandonato da decenni, sito tra via San Carlo Borromeo e via Luigi Marcotulli, e utilizzato per la sosta delle auto.

L’area è stata messa in sicurezza e sistemata per un importo complessivo di 193.428 euro e 53 centesimi dal Consorzio Artek di Roma e dalla “R. G. Costruzioni Generali Srl” di Anagni, due imprese che si sono aggiudicate la gara offrendo un ribasso del 7,43%, economicamente più conveniente rispetto a quello proposto dalle altre 4 ditte invitate (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

L’iter per la messa in sicurezza del parcheggio pubblico di via San Carlo Borromeo era iniziato nel 2019 ed è culminato nel 2024 con l’acquisizione dell’area da parte del Comune di Tivoli.

L’iter è stato seguito dal consigliere comunale Angelo Marinelli di Campolimpido.

La Regione Lazio ha concesso un finanziamento di 255 mila euro, di cui 14.475,30 il 15 maggio scorso sono stati erogati all’Ingegner Gianluca Figlioli di Tivoli per i servizi tecnici di progettazione.

Nato nel 1927 a San Gregorio da Sassola, Monsignor Andrea Iannilli frequentò il Seminario Vescovile di Tivoli e poi il Collegio Leoniano di Anagni, dove fu ordinato nel 1950 sacerdote dal Vescovo Monsignor Luigi Faveri.

Dopo brevi servizi nei primi anni di ministero in alcune parrocchie, dal 1953 al 2002 fu amato Parroco della comunità di San Giuseppe Artigiano in Villanova.

Una comunità che in mezzo secolo don Andrea costruì formando pietre vive, cristiani maturi e corresponsabili della vita ecclesiale e che man mano andava crescendo dotò anche di edifici fatti di mattoni.

Fu lui a costruire la chiesa parrocchiale, la canonica, la sala parrocchiale, la casa del Viceparroco.

Fu sempre lui a realizzare un impianto sportivo accanto alla chiesa su un terreno in affitto.

Ancora lui a costruire la chiesa, l’asilo infantile e la casa canonica a Campolimpido e così pure fondò la parrocchia de La Botte dotandola di strutture pastorali.

Tanto del suo impegno fu dedicato alla scuola nella quale fu insegnante e Preside.

Un’esistenza piena terminata il primo giugno 2015 sulla A12 Roma Civitavecchia nel tratto compreso tra Torrimpietra e Cerveteri: don Andrea Iannilli si stava dirigendo a Grosseto a bordo della sua automobile quando fu tamponato da un mezzo pesante.

Una tragedia che commosse la comunità.

Per il suo straordinario impegno lo scorso 13 aprile la giunta comunale di Guidonia Montecelio guidata dal sindaco Mauro Lombardo ha approvato la proposta di intitolare alla memoria del compianto sacerdote lo slargo recentemente asfaltato adiacente al centro bocciofilo, tra via Cavour e via Carlo Alberto, dove sarà trasferito il mercato settimanale di Villanova, che attualmente si tiene nella centralissima piazza San Giuseppe Artigiano (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

Don Andrea Massalongo, attuale Parroco della Parrocchia San Giuseppe Artigiano di Villanova di Guidonia

La proposta è stata presentata dall’attuale Parroco della Parrocchia San Giuseppe Artigiano di Villanova di Guidonia don Andrea Massalongo.