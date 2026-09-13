TIVOLI – Terme di Roma, a settembre piscine “riservate” aperte: il lettino è gratuito

Secondo un comunicato dell’amministrazione comunale, lo ha deciso il sindaco Marco Innocenzi, d’intesa con l’Amministratore Delegato della società Acque Albule Bartolomeo Terranova.

“Con le buone temperature che stiamo riscontrando in questi giorni, vogliamo far sì che i cittadini ed i visitatori possano continuare ad usufruire del servizio termale – ha commentato in una nota il primo cittadino .

Per questo abbiamo posticipato la chiusura prevista per il 6 settembre. Prolungheremo il servizio sino a che le condizioni meteo ce lo consentiranno.

Ringrazio la direzione delle Terme che ha accolto la mia richiesta e sono felice di dare alla cittadinanza la possibilità di fruire del servizio per un periodo maggiore”.