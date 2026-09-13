TIVOLI – Terme di Roma, a settembre piscine “riservate” aperte: il lettino è gratuito

Il Comune di Tivoli informa la Cittadinanza che le Terme di Roma rimarranno aperte anche nei prossimi giorni.
Secondo un comunicato dell’amministrazione comunale, lo ha deciso il sindaco Marco Innocenzi, d’intesa con l’Amministratore Delegato della società Acque Albule Bartolomeo Terranova.
“Con le buone temperature che stiamo riscontrando in questi giorni, vogliamo far sì che i cittadini ed i visitatori possano continuare ad usufruire del servizio termale – ha commentato in una nota il primo cittadino .
Per questo abbiamo posticipato la chiusura prevista per il 6 settembre. Prolungheremo il servizio sino a che le condizioni meteo ce lo consentiranno.
Ringrazio la direzione delle Terme che ha accolto la mia richiesta e sono felice di dare alla cittadinanza la possibilità di fruire del servizio per un periodo maggiore”.
Stando sempre al comunicato, resteranno aperte le cosiddette piscine “riservate”: le condizioni per l’accesso resteranno le stesse, mentre i lettini saranno forniti gratuitamente.
Vale la pena ricordare che lo scorso anno il sindaco Marco Innocenzi e il patron Bartolomeo Terranova lasciarono aperto il Parco delle Piscine Termali fino a domenica 21 settembre e da venerdì 26 a domenica 28 settembre con ingresso gratuito (servizi accessori esclusi) (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).
Per ulteriori aggiornamenti si invita a visitare il sito: https://www.termediroma.org/