OLEVANO ROMANO – Lotto, con un ambo vinti 8 mila euro

La Dea Bendata passa a Olevano Romano, piccolo Comune a mezz’ora da Subiaco.
Come riporta Agipronews, al concorso del Lotto di sabato 12 settembre è stata registrata una vincita da 8.125 euro alla ricevitoria presso la tabaccheria “La Piazza” di Simone Micocci in piazza Umberto I 34.
Un giocatore ha puntato 200 euro sulla ruota di Roma, azzeccando i numeri 5 e 11.
Gli altri numeri giocati erano 21 e 67.
La cinquina vincente sulla ruota di Bari è stata 05 – 11 – 16 – 14 – 71.
Si tratta della vincita al Lotto più alta mai registrata nella tabaccheria che dal 2017 è gestita da Simone Micocci.