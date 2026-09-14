OLEVANO ROMANO – Lotto, con un ambo vinti 8 mila euro

Cronaca, Tiburno Quotidiano /

La Dea Bendata passa in piazza Umberto I

La Dea Bendata passa a Olevano Romano, piccolo Comune a mezz’ora da Subiaco.

Come riporta Agipronews, al concorso del Lotto di sabato 12 settembre è stata registrata una vincita da 8.125 euro alla ricevitoria presso la tabaccheria “La Piazza” di Simone Micocci in piazza Umberto I 34.

Un giocatore ha puntato 200 euro sulla ruota di Roma, azzeccando i numeri 5 e 11.

Gli altri numeri giocati erano 21 e 67.

La cinquina vincente sulla ruota di Bari è stata 05 – 11 – 16 – 14 – 71.

Si tratta della vincita al Lotto più alta mai registrata nella tabaccheria che dal 2017 è gestita da Simone Micocci.

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