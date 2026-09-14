TIVOLI – Gemellaggio con Amatrice: 40 tiburtini nel Borgo distrutto dal sisma

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Iniziativa promossa da Flaminia Santarelli, amatriciana doc e tiburtina di adozione

Tivoli si gemella con Amatrice.

Ieri, domenica 13 settembre, le due città “sorelle” per tradizione, fierezza della gente e protagonismo sociale hanno rinsaldato l’amicizia con una iniziativa che rimarrà impressa nel cuore e nella mente.

 

 

Un gruppo di tiburtini coordinati e organizzati dall’agenzia Marcantonio Viaggi hanno raggiunto il Borgo distrutto dal sisma del 24 agosto 2016 e hanno visitato il museo “Floriana Svizzeretto”, il laboratorio di restauro e il centro commerciale.

 

 

L’iniziativa è nata dalla passione per il turismo culturale dei partecipanti e dal desiderio di portare una testimonianza concreta di solidarietà e vicinanza a una comunità che pratica la resilienza ogni giorno. 

 

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Ideatrice della giornata è Flaminia Santarelli, amatriciana doc e tiburtina di adozione, ex Dirigente e Responsabile della Regione Lazio per lo sviluppo del Turismo ed ex Direttore Generale del Ministero del Turismo, attuale membro del Cda della Acque Albule Spa e ambasciatrice dell’ARAM, Associazione dei Ristoratori e Albergatori di Amatrice.

 

 

“Iniziativa di solidarietà, amicizia e di riattivazione del turismo fuori stagione – spiega Flaminia Santarelli – Ho curato i contatti con il museo e il laboratorio di restauro per le visite guidate e con il Centro commerciale per l’apertura dedicata allo shopping”.

Il momento conviviale è stato suggellato con una Amatriciana bianca e una rossa alla presenza del sindaco di Amatrice Giorgio Cortellesi al quale è stata recapitata dalla stessa Flaminia Santarelli una toccante e lunga lettera dal suo Collega di Tivoli Marco Innocenzi.

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“Una conferma di gemellaggio nelle caratteristiche condivise delle due comunità e una conferma della grande solidarietà e sostegno agli amatriciani – conclude Flaminia Santarelli – È stata una giornata di incontri e vista interessanti e non sono mancati momenti di intensa emozione”.

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