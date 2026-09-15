TIVOLI – Auto in fiamme in via Empolitana: preso il piromane

È stato preso il presunto piromane che, all’alba di oggi, martedì 15 settembre, ha incendiato alcune auto in via Empolitana, al centro di Tivoli.

Secondo le prime informazioni raccolte da Tiburno Tv, si tratta di un egiziano di 24 anni: l’uomo è attualmente nella camera di sicurezza del Commissariato di Tivoli.

Secondo una nota del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Roma, il fatto è avvenuto alle ore 03:30 circa di questa notte. Due squadre dei Vigili del Fuoco e un’autobotte sono intervenute in via Empolitana, all’incrocio con via Enrico Toti, davanti al parco pubblico Italo Terzano, dove sono state distrutte dalle fiamme una Fiat Panda, una Renegade e una Jeep.

I pompieri hanno inoltre spento le fiamme all’altezza del civico 153 di via Empolitana, a circa 200 metri dal parco, dove il presunto piromane avrebbe incendiato una Opel.

Le autovetture coinvolte erano quindi distanti tra loro, ma tutte parcheggiate lungo la stessa strada.

Nessuna persona è rimasta coinvolta. Al momento sono ignote le motivazioni del gesto.