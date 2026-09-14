PONTE DI NONA – Spaccio di cocaina, 120 dosi sequestrate e due arresti

Cinque arresti ed oltre 160 dosi di stupefacente sottratte al mercato della vendita al dettaglio sono il bilancio degli ultimi blitz lampo dei Falchi della Polizia di Stato nella periferia nord-est della Capitale.

Secondo un comunicato stampa della Questura di Roma, tra Ponte di Nona, Tor Bella Monaca ed il quadrante Labaro-Prima Porta, gli investigatori della VI Sezione della Squadra Mobile hanno ricostruito differenti meccanismi di distribuzione al dettaglio, individuando vedette, addetti alle cessioni ed alla gestione degli incassi, fino a pusher itineranti pronti a raggiungere in auto gli acquirenti.

I primi due interventi hanno interessato Ponte di Nona, dove le cessioni avvenivano sotto lo “scudo” di sentinelle incaricate di segnalare l’arrivo delle Forze dell’ordine.

Nel primo caso, l’attività di osservazione ha consentito ai poliziotti di ricostruire il tandem operativo di due uomini: mentre uno curava materialmente le cessioni, il complice collaborava alla vendita e raccoglieva gli incassi.

Dopo aver documentato uno scambio, l’allerta lanciata dalle vedette ha innescato la fuga.

Un trentatreenne romeno è stato raggiunto dagli agenti al termine di un inseguimento, nonostante avesse tentato, durante la corsa, di disfarsi di due bustine, immediatamente recuperate dagli operatori.

All’interno erano custodite oltre venti dosi di cocaina.

Altre confezioni di hashish ed alcune decine di euro in contanti sono state rinvenute nella sua disponibilità. Per l’uomo è scattato l’arresto per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Nella stessa zona, il giorno successivo, l’attenzione degli investigatori si è concentrata su un ventitreenne romano incaricato di rifornire direttamente gli acquirenti. Il giovane si muoveva tra i clienti effettuando rapide consegne, mentre un complice gestiva gli incassi della piazza.

Questa volta i Falchi sono riusciti ad eludere il sistema di vedette, bloccando il ventitreenne mentre tentava di raggiungere un’area verde.

Nella pochette che portava con sé gli agenti hanno rinvenuto il vero e proprio stock destinato alla vendita: cento involucri di cocaina, confezionati in serie e già pronti per essere immessi sul mercato. Anche per lui è scattato l’arresto.

Un assetto ancora più strutturato è stato intercettato a Tor Bella Monaca, dove tre giovani operavano secondo una precisa ripartizione dei compiti.

Uno faceva da “front desk” della piazza, intercettando gli acquirenti ed indirizzandoli verso gli altri due, preposti alle cessioni. Proprio seguendo il percorso di un cliente, gli investigatori hanno assistito all’acquisto di una dose di cocaina e sono entrati in azione.

A finire in manette sono stati due tunisini di ventuno e venti anni.

Il primo, direttamente impegnato nelle cessioni, aveva con sé ulteriori dosi di cocaina già confezionate ed il denaro appena ricevuto dall’acquirente; il secondo era stato invece osservato mentre filtrava ed indirizzava la clientela verso il punto di vendita.

L’ultimo intervento ha portato i Falchi nel quadrante Labaro-Prima Porta, sulle tracce di un quarantaduenne romano che aveva trasformato l’autovettura in un punto mobile di consegna dello stupefacente.

Gli investigatori lo hanno intercettato mentre raggiungeva due uomini che lo attendevano lungo una strada appartata. Pochi secondi sono bastati per documentare la cessione: due involucri passati di mano in cambio di alcune banconote.

L’intervento degli agenti ha cristallizzato lo scambio. Sotto il sedile del conducente, nascoste all’interno di una pochette, sono state rinvenute altre venticinque dosi di cocaina, suddivise in più confezioni e pronte per la vendita. L’uomo aveva inoltre con sé alcune centinaia di euro in contanti.

Per il quarantaduenne è scattato l’arresto, mentre uno degli acquirenti, trovato ancora in possesso della sostanza appena ricevuta, è stato segnalato alla Prefettura.

Tutti gli arresti sono stati convalidati dall’Autorità Giudiziaria.