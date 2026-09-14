ROMA EST – Disattivano l’allarme e razziano contanti e sigarette al bar

Cronaca, Tiburno Quotidiano /

Ladri organizzati in azione

Piede di porco, frullino elettrico e un disturbatore.

Una banda decisamente organizzata.

 

Sopra, il cancello di protezione tagliato; sotto, parte della grata recisa

 

Così all’alba di oggi, lunedì 14 settembre, i ladri hanno fatto razzia al “Bar Gioia”, il locale di Via Prenestina 1815, a Castelverde, nella frazione di Osa, estrema periferia Est di Roma.

Secondo le prime informazioni raccolte dal quotidiano on line Tiburno.Tv, i malviventi sono entrati in azione all’una e 17 di notte dopo aver spaccato tre telecamere esterne e due faretti.

I ladri hanno prima forzato la saracinesca, quindi hanno tagliato la grata di protezione della porta d’ingresso con una precisione chirurgica e hanno fatto irruzione.

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Soltanto a quel punto è scattato l’allarme del locale ubicato in una zona isolata e lontana dalle abitazioni.

 

Uno dei ladri in azione al “Bar Gioia” di Castelverde

 

Le telecamere interne hanno ripreso almeno due uomini incappucciati che sono riusciti a portare via l’incasso di circa 1.200 euro in contanti e tabacchi per un valore di circa 500 euro.

Stando sempre alle prime informazioni, i banditi hanno potuto contare su dispositivo che ha ritardato l’attivazione dell’allarme esterno.

Il furto è stato denunciato ai carabinieri.

Si tratta del primo colpo consumato: in passato altri assalti notturni erano falliti e i ladri erano stati messi in fuga dall’allarme.

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