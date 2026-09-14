GUIDONIA – “Tragitti dei bus Cotral modificati: gli studenti arrivano in ritardo alle scuole di Tivoli”

Da Marco Stazi, residente a Montecelio e padre di uno studente di 15 anni, riceviamo e pubblichiamo:

“Gentile Redazione

mi chiamo Marco Stazi e sono residente a Montecelio.

Vi scrivo per portare all’attenzione della vostra testata — e di tutta la cittadinanza — un grave disagio che stiamo vivendo a seguito dell’apertura della nuova stazione di Guidonia-Collefiorito e della conseguente rimodulazione delle corse dei pullman Cotral.

Sono padre di un ragazzo di 15 anni che frequenta la scuola superiore a Tivoli.

Il primo pullman disponibile da Montecelio per Tivoli parte alle 06:50.

Ad oggi, a causa della deviazione verso la nuova stazione, il mezzo arriva a destinazione solo tra le 08:10 e le 08:20.

Risultato?

Mio figlio e tutte le ragazze e i ragazzi che utilizzano tale mezzo accumulano un ritardo sistematico ogni mattina, perdendo parte delle lezioni e subendo un danno diretto al loro diritto allo studio.

A rendere la situazione paradossale si aggiunge un dettaglio non da poco: allo stesso orario (06:50), sempre da Montecelio, parte un secondo pullman Cotral diretto a Roma che effettua esattamente lo stesso giro con la medesima fermata alla stazione di Guidonia.

Una duplicazione dei percorsi che appare del tutto inefficiente anche dal punto di vista della gestione del servizio.

Anche i pullman che partono da Tivoli per Montecelio passano per la nuova stazione, allungando notevolmente il percorso.

Questa problematica colpisce inevitabilmente tutti i pendolari e gli studenti che usufruiscono delle linee modificate per il transito presso la nuova stazione.

Confido nel lavoro della Redazione per dare voce a questa segnalazione, con la speranza che chi di dovere, anche grazie al vostro aiuto, intervenga al più presto per trovare una soluzione a questa problematica”.