TIVOLI – Il paziente cade in ospedale e viene risarcito

Nuovo risarcimento pagato da parte della Asl Roma 5 di Tivoli.

Stavolta a farne le spese è un paziente infortunato dopo una caduta presso una struttura ospedaliera aziendale della quale viene taciuto il nome.

La vicenda emerge dalla delibera numero 1943 – CLICCA E LEGGI LA DELIBERA – firmata giovedì 10 settembre dal Direttore Generale della Azienda Sanitaria Locale Silvia Cavalli.

Dall’atto emerge che il 20 ottobre 2024 il paziente ha inviato alla Asl una lettera di richiesta di risarcimento dei danni subiti dopo la caduta.

Il sinistro è stato regolarmente aperto presso la “AmTrust Assicurazioni Spa”, la Compagnia assicurativa con la quale la Asl ha regolare polizza per la responsabilità civile verso terzi e per prestatori d’opera.

A quel punto, il 24 aprile 2024 il caso è passato al vaglio del Comitato Valutazione Sinistri (CVS) e dell’Ufficio Affari Generali della Asl che hanno rilasciato parere favorevole “… all’avvio delle trattative per la definizione bonaria della posizione…”.

Dopo aver letto le osservazioni da parte di un Sanitario coinvolto, l’8 luglio scorso il Comitato Valutazione Sinistri ha riesaminato la vicenda confermando il parere espresso.