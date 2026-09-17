GUIDONIA – Appartamento distrutto dall’esplosione della bombola di Gpl

Cronaca, Tiburno Quotidiano /

Paura nel Centro della città

L’appartamento è distrutto dall’esplosione di una bombola di Gpl, ma fortunatamente i proprietari sono rimasti illesi.

 

 

Paura all’alba di oggi, giovedì 17 settembre, in una palazzina di due piani al civico 11 di via Ottaviano, in zona “Camionabile” a Guidonia Centro.

Secondo una nota del comando provinciale dei Vigili del Fuoco il fatto è avvenuto verso le ore 03:15 circa di questa notte nell’appartamento al secondo piano, dove abita una coppia di 40enni col figlio piccolo.

 

 

L’esplosione è stata devastante. La bombola di Gpl ubicata sul balcone è esplosa demolendo letteralmente le mura del salone e l’onda d’urto ha lesionato anche il muro della porta d’ingresso.

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Sul posto è intervenuta la squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Tivoli con l’ausilio di un’autoscala che hanno domato le fiamme divampate in seguito all’esplosione della bombola di GPL.

 

Illesi i proprietari.

L’appartamento è sequestrato.

Secondo la nota dei Vigili del Fuoco, danni agli appartamenti adiacenti e sottostanti.
Sul posto sono intervenute volanti della Polizia di Stato e ambulanze del 118.

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