VELLETRI – Perseguita e minaccia la ex: 50enne italiano arrestato

I Carabinieri della Stazione di Velletri hanno arrestato in flagranza di reato un cittadino italiano di 50 anni, residente a Lanuvio e già noto alle forze dell’ordine per precedenti di polizia. L’uomo è gravemente indiziato dei reati di atti persecutori e minaccia.

Secondo un comunicato del Comando provinciale dell’Arma, nel pomeriggio di sabato 12 settembre, a seguito di una richiesta d’emergenza giunta al Numero Unico 112 i militari della Compagnia Carabinieri di Velletri sono prontamente intervenuti presso l’abitazione della vittima, una donna di 43 anni del posto ed ex fidanzata dell’arrestato.

L’uomo, non rassegnandosi alla fine della relazione sentimentale, si era recato a più riprese, anche nei giorni precedenti, sotto l’abitazione della donna, tentando di introdursi con la forza all’interno dell’immobile e rivolgendo all’indirizzo dell’ex compagna gravi minacce di morte. Tali condotte moleste e persecutorie sono state perpetrate anche alla presenza dei figli minori della donna.

Giunti celermente sul posto, i Carabinieri hanno bloccato il cinquantenne, ponendo fine alla situazione di estremo pericolo.

L’uomo è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Velletri, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria competente.

Stando sempre al comunicato stampa, l’episodio testimonia ancora una volta la massima attenzione e sensibilità dell’Arma dei Carabinieri verso la delicatissima tematica della violenza di genere.

La rapidità dell’intervento e la presenza capillare delle Stazioni sul territorio garantiscono una risposta immediata e protettiva a favore delle vittime, sostenendo con fermezza chi trova il coraggio di denunciare situazioni di abuso o stalking per spezzare la spirale della violenza.