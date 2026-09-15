TIVOLI – Piromane incendia le auto, il PD: “Nessuna caccia alle streghe: serve una strategia antidegrado”

In riferimento all’articolo TIVOLI – Auto in fiamme in via Empolitana: preso il piromane, dal Partito Democratico di Tivoli riceviamo e pubblichiamo:

Sopra e sotto, le immagini di alcune delle 6 vetture incendiate all’alba di oggi

“I video diffusi in queste ore dal gruppo “Tivoli Nostra Gajarda e Tosta”, che documentano i roghi di ben sei veicoli in due punti diversi della città, raccontano una realtà che non possiamo più ignorare.

Come Partito Democratico di Tivoli, intendiamo metterlo in chiaro, non ci interessa fare la caccia alle streghe né soffiare sul fuoco della paura. Tuttavia, è innegabile che la percezione di insicurezza e il disagio dei cittadini aumentino di giorno in giorno.

Esprimiamo la nostra piena solidarietà ai cittadini colpiti da questo grave episodio, ai Vigili del Fuoco intervenuti tempestivamente per domare le fiamme e alle Forze dell’Ordine e ai Carabinieri, al lavoro per fare luce sull’origine dei roghi e individuare i responsabili.

Continueremo a fare la nostra parte, dentro e fuori le istituzioni, affinché il tema della sicurezza sia veramente punto cruciale della politica del territorio”.