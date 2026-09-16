MONTEROTONDO – Piove nelle case popolari: 17 mila euro per rifare i terrazzi di copertura

Da tempo gli inquilini lamentavano infiltrazioni di acqua, ora il Comune di Monterotondo ha deciso di intervenire nel complesso di Edilizia Residenziale Pubblica di via Tamigi 2.

Lo stabilisce la determina numero 876 – CLICCA E LEGGI LA DETERMINA – firmata venerdì 11 settembre dal dirigente del Dipartimento Governo del Territorio Andrea Cucchiaroni.

Con l’atto viene affidata alla ditta individuale Domenico Bilanzola con sede in Via Palombarese km 18, a Guidonia Montecelio, la realizzazione di opere di manutenzione dell’impermeabilizzazione presso l’edificio di proprietà comunale in via Tamigi 2, per un totale di 17.600 euro.

Dalla determina emerge che il 28 gennaio 2026 i Vigili del fuoco avevano disposto l’interdizione di alcuni locali a causa delle infiltrazioni dal solaio di copertura e occlusione dei pluviali. LEGGI ANCHE TIVOLI - Il Consigliere comunale Fabio Attilia è il nuovo Capogruppo di FdI In un successivo sopralluogo i tecnici comunali hanno accertato l’infiltrazione di acqua piovana all’interno delle case popolari all’ultimo piano del complesso Erp di via Tamigi 2, derivanti dai terrazzi pertinenziali di copertura, interessanti la totalità dei 16 alloggi situati al secondo piano, concludendo che le condizioni riscontrate rappresentavano un grave pregiudizio per l’incolumità e la salute degli inquilini.

Vale la pena ricordare che il 24 dicembre 2025 con la determina numero 1204 – CLICCA E LEGGI LA DETERMINA – il dirigente Cucchiaroni aveva affidato alla società “Edilcef 2.0 Srl” di Monterotondo il rifacimento della terrazza e messa in sicurezza delle palazzine ai civici di via Tamigi 12 A e 12 B per un importo complessivo pari a 71.500 euro (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

Anche in quel caso i residenti avevano lamentato più volte il disagio di infiltrazioni di acqua e i tecnici comunali avevano accertato la necessità di impermeabilizzare le terrazze del complesso di Edilizia Residenziale Pubblica.