TIVOLI – West Nile Virus, 1800 euro per la disinfestazione nel territorio urbanizzato

Inizia il conto alla rovescia per i cittadini di Tivoli in attesa della disinfestazione contro le punture di zanzara comune (Culex) potenziali portatrici del West Nile Virus (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

Stasera, mercoledì 16 settembre, dalle ore 23:00 alle 3:00 iniziano dal Centro storico le operazioni della “Sogea Srl”, ditta con sede in via Tiburtina 910 a Roma specializzata nel settore.

Lo stabilisce la determina numero 2744 – CLICCA E LEGGI LA DETERMINA – firmata lunedì 14 settembre dal dirigente all’Ambiente Matteo Neri.

Con l’atto viene affidato per 1830 euro il servizio di disinfestazione alla “Sogea”, che ha già dimostrato, anche in situazioni emergenziali, elevata competenza, effettuando interventi che hanno riscontrato un alto grado di soddisfazione, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti, nonché dando immediata disponibilità.

Dalla determina emerge che il servizio consiste nell’effettuare trattamenti adulticidi mirati, nelle ore di potenziale attività del vettore, con l’ausilio di attrezzature mobili in grado di nebulizzare prodotti abbattenti a bassa tossicità con piano operativo e specifico nelle zone di Tivoli Terme e Quartiere Braschi per la presenza di soggetti affetti da una rara patologia denominata “sensibilità chimica multipla”.

Vale la pena ricordare che l’Amministrazione Comunale di Tivoli ha predisposto, in via precauzionale, gli interventi di disinfestazione nel territorio urbanizzato dopo che nel corso dell’estate sono stati segnalati dalla Asl 3 casi di infezione da West Nile Virus di cui 2 casi umani.

Il calendario predisposto dal Comune prevede i prossimi interventi per domani, giovedì 17 Settembre (dalle 23:00 alle 3:00) nei quartieri Piagge, Arci, Bivio di San Polo, e per venerdì 18 settembre la disinfestazione verrà effettuata dalle 23:00 alle 3:00 a Villa Adriana, Villaggio Adriano, Paterno, Campolimpido, Favale, Collenocello.

Invece, a Tivoli Terme, Borgonovo e Braschi sarà effettuata una disinfestazione larvicida per la presenza di casi affetti da gravi allergie e sensibilità chimica multipla, come da programma, rispettivamente nei giorni 21 e 23 settembre.