FIANO ROMANO – Strade Sicure, 5 mila euro per noleggiare l’autovelox

Stretta della Polizia Locale di Fiano Romano contro gli automobilisti indisciplinati che sfrecciano sulle strade della città.
Lo stabilisce la determina numero 617 – CLICCA E LEGGI LA DETERMINA – firmata giovedì 10 settembre dal Comandante della Polizia Locale Fabrizio Arpino.
Con l’atto viene affidato alla “Opera Quaestio Srls” di Roma il servizio di noleggio di un autovelox Velomatic 512/D per 20 uscite di 3 ore giornaliere per una somma complessiva di 5.221 euro e 60 centesimi.
Il provvedimento è stato adottato secondo gli obiettivi perseguiti dall’Amministrazione Comunale, nell’ambito dei servizi di Polizia Locale, di una più accurata vigilanza e controllo del traffico veicolare sul territorio ed in particolare in quelle zone ove si riscontra una maggiore indice di pericolosità per la pubblica incolumità a causa della velocità degli autoveicoli transitanti non sempre rispettosa dei limiti di legge.