FIANO ROMANO – Strade Sicure, 5 mila euro per noleggiare l’autovelox

Cronaca, Tiburno Quotidiano /

Polizia Locale in strada 20 volte per 3 ore giornaliere

Stretta della Polizia Locale di Fiano Romano contro gli automobilisti indisciplinati che sfrecciano sulle strade della città.

Lo stabilisce la determina numero 617 – CLICCA E LEGGI LA DETERMINA – firmata giovedì 10 settembre dal Comandante della Polizia Locale Fabrizio Arpino.

Con l’atto viene affidato alla “Opera Quaestio Srls” di Roma il servizio di noleggio di un autovelox Velomatic 512/D per 20 uscite di 3 ore giornaliere per una somma complessiva di 5.221 euro e 60 centesimi.

Il provvedimento è stato adottato secondo gli obiettivi perseguiti dall’Amministrazione Comunale, nell’ambito dei servizi di Polizia Locale, di una più accurata vigilanza e controllo del traffico veicolare sul territorio ed in particolare in quelle zone ove si riscontra una maggiore indice di pericolosità per la pubblica incolumità a causa della velocità degli autoveicoli transitanti non sempre rispettosa dei limiti di legge.

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