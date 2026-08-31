MONTEROTONDO – Flusso idrico sospeso per 12 ore: uffici comunali chiusi

Il Comune di Monterotondo informa che è stata disposta per la giornata di mercoledì 2 settembre la chiusura degli uffici comunali per consentire la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria della rete idrica ad opera di Acea Ato 2.

I lavori sono finalizzati a migliorare l’efficienza del servizio e sarà necessaria la sospensione del flusso idrico dalle ore 8 alle ore 20 (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

La mappa indicativa, fornita da ACEA, delle zone e vie interessate allo sospensione del flusso idrico

L’amministrazione comunale di Monterotondo annuncia che gli Uffici della Torre Civica saranno regolarmente aperti e che saranno garantiti tramite reperibilità per urgenze lo Stato Civile e l’Anagrafe, mentre la Protezione civile sarà attiva in caso di necessità.

Le lavorazioni potrebbero concludersi anticipatamente rispetto all’orario previsto, sarà data tempestiva comunicazione di avvenuta riattivazione del servizio tramite i canali social ufficiali del Comune di Monterotondo.

Durante l’intervento potranno verificarsi mancanze di acqua e/o abbassamenti di pressione nell’intero centro abitato, ad eccezione delle zone alimentate dal piezometro del serbatoio Cappuccini e di Monterotondo Scalo.

Autobotti a disposizione per tutta la durata dei lavori:

• Viale Bruno Buozzi, davanti all’ospedale

• Via Kennedy, fronte Parco OMNI

• Piazza Attilio Pelosi, fronte Carabinieri

• Via Vincenzo Federici angolo Via G. Serrecchia

• Via Monti Sabini angolo Via Monti Lucretili

• Piazza Santa Maria delle Grazie, fronte chiesa

• Via dello Stadio, fronte stadio

Per effettive e improrogabili necessità, è possibile richiedere un servizio straordinario di rifornimento con autobotti al 𝐧𝐮𝐦𝐞𝐫𝐨 𝐯𝐞𝐫𝐝𝐞 𝟖𝟎𝟎.𝟏𝟑𝟎.𝟑𝟑𝟓.

𝐏𝐞𝐫 𝐢𝐧𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐢: 800.130.335 e 𝐯𝐢𝐬𝐢𝐭𝐚𝐫𝐞 𝐢𝐥 𝐬𝐢𝐭𝐨 𝐢𝐧𝐭𝐞𝐫𝐧𝐞𝐭 http://www.gruppo.acea.it/