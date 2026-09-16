GUIDONIA – Giornata mondiale del migrante e del rifugiato: dibattito, musica e gastronomia

Eventi, Tiburno Quotidiano /

L'evento annuale nella parrocchia di Santa Maria Goretti a Villalba

Sarà celebrata comunitariamente domenica 27 settembre, a partire dalle ore 15, presso la parrocchia di Santa Maria Goretti a Villalba di Guidonia la 112esima Giornata mondiale del migrante e del rifugiato.

 

Don Denis Kibangu Malonda, parroco di Santa Maria Goretti

 

La Giornata è organizzata dall’Ufficio Migrantes diocesano diretto dal reverendo don Denis Kibangu Malonda, parroco di Santa Maria Goretti e direttore dell’Ufficio per la pastorale missionaria delle Diocesi di Tivoli e di Palestrina.

Il programma prevede un momento culturale dalle ore 15 alle 17,30 nel salone parrocchiale.

Alle 18,30 la Messa solenne.

Alle 20,30 un momento conviviale di gastronomia multietnica, con musica e danze dei popoli.

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