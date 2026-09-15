MONTECELIO – Sosta selvaggia in piazza, spunta l’idea della Ztl

Sulla carta sarebbe una Area pedonale, ma finora i cartelli non sono stati sufficienti a far rispettare le regole.

Tant’è che i veicoli continuano a transitare e vengono parcheggiati a dispetto dei divieti.

Un momento del sopralluogo di stamane a Montecelio

Per questo stamattina, martedì 15 settembre, il Sindaco Mauro Lombardo si è recato a Montecelio insieme a tecnici e agenti della Polizia Locale per verificare alcune delle criticità segnalate dai cittadini.

Su tutte, l’area pedonale della piazza San Giovanni Evangelista per la quale è allo studio l’istituzione di una sorta di Ztl, Zona a Traffico Limitato, con tanto di telecamere e impianto di videosorveglianza.

Ad accompagnare il sindaco Mauro Lombardo, tra gli altri, anche il Comandante della Polizia Locale, Paolo Rossi, il Dirigente al Settore Urbanistica, Paolo Caracciolo, e funzionari dell’assessorato ai Lavori Pubblici.

Nel corso del sopralluogo è stata verificata una possibile soluzione per l’isola informatizzata per la raccolta differenziata della città, inaugurata il 18 ottobre 2023 in via XXV Aprile, a servizio delle attività commerciali del Borgo.

Infatti quella che avrebbe dovuto essere il fiore all’occhiello in materia ambientale, è stata trasformata in una vera e propria discarica a cielo aperto.

L’ultima segnalazione è di venerdì scorso 11 settembre, quando sul Gruppo Facebook “si de Monticelli se…” è stata postata una fotografia emblematica di una situazione che si ripete da anni davanti ai 5 cosiddetti cassonetti “intelligenti” (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).