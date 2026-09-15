TIVOLI – Il Consigliere comunale Fabio Attilia è il nuovo Capogruppo di FdI

Il Consigliere comunale di Tivoli Fabio Attilia è il nuovo Capogruppo di Fratelli d’Italia.

“Con profondo senso di appartenenza ho accettato l’invito dei colleghi consiglieri del gruppo di Fratelli d’Italia di Tivoli per ricoprire il ruolo di Capogruppo in Consiglio comunale – ha sottolineato Fabio Attilia – L’appartenenza a questo partito rappresenta una scelta politica e valoriale nella quale continuo a riconoscermi con convinzione.

Da oggi sento ancora più forte il dovere di rappresentare le istanze della nostra comunità.

Svolgerò questo incarico con la consapevolezza che il ruolo di Capogruppo non è soltanto una responsabilità interna al partito, ma un impegno nei confronti dell’intero Consiglio comunale e soprattutto dei cittadini di Tivoli che saranno sempre al centro del nostro modello di governo”.