GUIDONIA – Lancio del sacchetto in scooter: multato lo “zozzone”

Ha pensato di smaltire la spazzatura scaricandola davanti al cancello di un’abitazione. Ma è stato inchiodato dalle immagini registrate da una telecamera di videosorveglianza e dai documenti all’interno del sacchetto.

Così ieri, mercoledì 16 settembre, a Setteville Nord di Guidonia gli Ispettori Ambientali del Nucleo Tutela Ambiente-Fedra hanno individuato e multato uno “zozzone” per abbandono di rifiuti in strada.

L’uomo era stato ripreso in sella ad uno scooter alle ore 0,52 di ieri mentre scaricava il sacco di colore verde.

Secondo un comunicato del Comune di Guidonia Montecelio, gli Ispettori Ambientali lo hanno identificato grazie ai sistemi di tracciabilità, notificandogli le sanzioni amministrative previste, particolarmente onerose.

Stando alla nota, l’attività di controllo svolta ieri mattina dal Nucleo Tutela Ambiente-Fedra, anche su segnalazioni dei residenti, in via Poli, via Vallinfreda, via Anticoli Corrado e via Brindisi, ha consentito di individuare altri responsabili degli illeciti conferimenti che verranno multati.

Uno di questi è stato ripreso dalle telecamere di sicurezza di un’abitazione mentre, a bordo di un ciclomotore, lanciava un sacco di rifiuti in strada.

A lui, e agli altri soggetti identificati grazie ai sistemi di tracciabilità, saranno notificate le sanzioni amministrative previste, particolarmente onerose.