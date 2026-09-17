GROTTAFERRATA – Polizia Locale, un nuovo gestionale per migliorare il controllo del territorio

Il Comando di Polizia Locale di Grottaferrata si è dotato di una nuova piattaforma gestionale, già in uso tra diversi comandi di forze dell’ordine, pensata per rendere più efficienti le attività operative, migliorare il coordinamento tra Centrale Operativa e pattuglie e semplificare le procedure amministrative.

La Comandante Mariaelena Morgia illustra il funzionamento al Commissario Filippo Santarelli

Il nuovo sistema, implementato grazie ai fondi provenienti dalle sanzioni per le infrazioni del Codice della Strada, permetterà di gestire in maniera informatizzata le attività svolte sul campo dagli agenti, dalla rilevazione dei sinistri ai rilievi rispetto alla condizione di sicurezza delle strade, dalla gestione delle segnalazioni del cittadino alla produzione dei relativi documenti e l’eventuale successiva comunicazione con altri uffici del Comune ed enti esterni.

Altro aspetto importante di questa novità sarà la possibilità di effettuare delle analisi dati accurate del territorio, individuando, ad esempio, zone dove è più alto il rischio di incidenti stradali o dove altri tipi di criticità si manifestano con maggiore frequenza, fornendo all’Amministrazione basi più solide per indirizzare fondi e avviare attività mirate di prevenzione e tutela della sicurezza pubblica.

Questa mattina il Commissario Capo Mariaelena Morgia, Comandante della Polizia Locale di Grottaferrata, ha illustrato al Commissario Straordinario, il Prefetto Filippo Santarelli, il funzionamento del nuovo gestionale.

“Un passo avanti che era fondamentale e necessario per rendere più efficace il lavoro quotidiano della Polizia Locale – dichiara il Commissario Capo Morgia –. Digitalizzare significa ridurre i tempi delle procedure, rendere le informazioni immediatamente disponibili agli operatori e, soprattutto, trasformare i dati raccolti quotidianamente sul territorio in uno strumento utile per programmare i servizi e rispondere in maniera sempre più efficace alle esigenze della Città”.